Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
58 минут назад

Назван способ хранения клубники с помощью бумажного полотенца

Газета.Ru

Увеличить время хранения клубники может хранение в бумажном полотенце. Об этом пишет Express со ссылкой на экспертов образовательной платформы MasterClass.

Назван способ хранения клубники с помощью бумажного полотенца
Фото: PexelsPexels

Все, что нужно, это герметичный контейнер и кусок бумажного полотенца.

«Если вы хотите продлить срок хранения, нужно поместить ягоды в холодильник. Лучше всего выложить их в один слой в герметичном контейнере», — посоветовали эксперты.

Контейнер при этом нужно выстелить бумажным полотенцем. Ягоды нужно держать целыми, не отрывая хвостики.

При правильном хранении клубника сможет храниться от трех до семи дней, отмечает издание. Оно приводит также информацию с сайтаTaste of Home, который рассказал, что на поверхности клубники есть споры плесени — именно поэтому она быстро портится, если ягоды оставить при комнатной температуре.

«Хранение в холодильнике замедляет этот процесс. Это лучший вариант для хранения клубники более суток», – рассказали эксперты.

Ранее британский таблоид опубликовал инструкцию по стрижке живых изгородей.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители