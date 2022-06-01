Назван способ хранения клубники с помощью бумажного полотенца

Увеличить время хранения клубники может хранение в бумажном полотенце. Об этом пишет Express со ссылкой на экспертов образовательной платформы MasterClass.

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Все, что нужно, это герметичный контейнер и кусок бумажного полотенца.

«Если вы хотите продлить срок хранения, нужно поместить ягоды в холодильник. Лучше всего выложить их в один слой в герметичном контейнере», — посоветовали эксперты.

Контейнер при этом нужно выстелить бумажным полотенцем. Ягоды нужно держать целыми, не отрывая хвостики.

При правильном хранении клубника сможет храниться от трех до семи дней, отмечает издание. Оно приводит также информацию с сайтаTaste of Home, который рассказал, что на поверхности клубники есть споры плесени — именно поэтому она быстро портится, если ягоды оставить при комнатной температуре.

«Хранение в холодильнике замедляет этот процесс. Это лучший вариант для хранения клубники более суток», – рассказали эксперты.