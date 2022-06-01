Продукты, которые нельзя есть перед загаром

По мнению диетологов из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, чтобы получить красивый и безопасный загар, надо употреблять в пищу определенные продукты, а некоторые — наоборот, есть не стоит, сообщает «Российская газета».

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Врачи советуют отказаться от продуктов, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету, лидером среди которых является инжир. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми (апельсинами и грейпфрутами), стоит отказаться от употребления моркови в больших количествах.

Загореть с пользой для здоровья помогут продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Эти вещества содержатся в рыбе, семечках и орехах, растительных маслах. Витамин Е, также содержащийся в них, обладает защитными свойствами для кожи.

Естественно, одними продуктами невозможно обезопасить себя от палящего солнца. Для того чтобы летний отдых не доставил неприятных последствий, необходимо соблюдать правила нахождения на солнце.