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24 минуты назад

Продукты, которые нельзя есть перед загаром

Gismeteo

По мнению диетологов из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, чтобы получить красивый и безопасный загар, надо употреблять в пищу определенные продукты, а некоторые — наоборот, есть не стоит, сообщает «Российская газета».

Продукты, которые нельзя есть перед загаром
Фото: GismeteoGismeteo

Врачи советуют отказаться от продуктов, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету, лидером среди которых является инжир. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми (апельсинами и грейпфрутами), стоит отказаться от употребления моркови в больших количествах.

Загореть с пользой для здоровья помогут продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Эти вещества содержатся в рыбе, семечках и орехах, растительных маслах. Витамин Е, также содержащийся в них, обладает защитными свойствами для кожи.

Естественно, одними продуктами невозможно обезопасить себя от палящего солнца. Для того чтобы летний отдых не доставил неприятных последствий, необходимо соблюдать правила нахождения на солнце.

Напомним, что наиболее опасно, особенно в южных странах, находиться на солнце в период с 11 до 16 часов. В это время загорать нельзя.

Еда,
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