Инструкция: как пожарить сочную курицу без капли масла

Если вы любите необычные рецепты и предпочитаете здоровое питание, то вариант приготовления курицы без капли масла вам точно понравится. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

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Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.

Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.

Ингредиенты

Куриное филе — 350 Грамм

Томатный соус — 30 Грамм

Специи — 2 Чайных ложки

Чеснок — 2 Зубчика

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить