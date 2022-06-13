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38 минут назад

Инструкция: как пожарить сочную курицу без капли масла

Даша Краснова

Если вы любите необычные рецепты и предпочитаете здоровое питание, то вариант приготовления курицы без капли масла вам точно понравится. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Инструкция: как пожарить сочную курицу без капли масла
Фото: unsplashunsplash

Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.

Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 Грамм
  • Томатный соус — 30 Грамм
  • Специи — 2 Чайных ложки
  • Чеснок — 2 Зубчика
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить

  • Подготовьте все ингредиенты.
  • Крупное куриное филе разрежьте пополам, слегка отбейте при помощи кухонного молотка.
  • Смажьте куриное филе соусом, специями с обеих сторон.
  • Если позволяет время, маринуйте курицу 2-3 часа.
  • Сковороду устелите пергаментом, выложите курицу.
  • Добавьте по зубчику чеснока.
  • Прикройте курицу пергаментом, жарьте с одной стороны 6-7 минут.
  • Переверните и жарьте с другой стороны 6-7 минут.
  • Готовую курицу подавайте к столу.
Еда,
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