Инструкция: как пожарить сочную курицу без капли масла

Если вы любите необычные рецепты и предпочитаете здоровое питание, то вариант приготовления курицы без капли масла вам точно понравится. Подробнее читайте в материале "Рамблера".
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Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.
Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.
Ингредиенты
- Куриное филе — 350 Грамм
- Томатный соус — 30 Грамм
- Специи — 2 Чайных ложки
- Чеснок — 2 Зубчика
- Соль и перец — по вкусу
Как приготовить
- Подготовьте все ингредиенты.
- Крупное куриное филе разрежьте пополам, слегка отбейте при помощи кухонного молотка.
- Смажьте куриное филе соусом, специями с обеих сторон.
- Если позволяет время, маринуйте курицу 2-3 часа.
- Сковороду устелите пергаментом, выложите курицу.
- Добавьте по зубчику чеснока.
- Прикройте курицу пергаментом, жарьте с одной стороны 6-7 минут.
- Переверните и жарьте с другой стороны 6-7 минут.
- Готовую курицу подавайте к столу.