5 продуктов, которые необходимы для здорового питания

Придерживаться сбалансированного питания не всегда легко. Особенно если вы студент или очень занятой человек.

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Готовые блюда и фастфуды в современных реалиях кажутся такими практичными! Не нужно тратить много времени на приготовление, походы по магазинам и выбор. Один звонок и еда уже у вас на столе.

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И всё же, имея в наличии любимые продукты, лучше приготовить вкусное и полезное блюдо самостоятельно.

Если вы следите за своим здоровьем, хотите улучшить работу сердца или получить больше энергии, вот топ-5 суперпродуктов, которые вы должны включить в свой рацион.

5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион

1. Куркума

Родом из Индии, Шри-Ланки и Бангладеша, куркума относится к тому же семейству специй, что и карри и рас-эль-ханут. Он черпает свои многочисленные достоинства из пигмента, который придаёт ему нежный жёлтый цвет – куркумина.

Помимо того, что эта специя является прекрасным антиоксидантом, она также обладает антибактериальными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. И всё это в дополнение к тому, что она отлично сочетается с нашими привычными блюдами.

Куркуму можно употреблять и в сладком виде, например, добавить в смузи с миндальным молоком и мёдом.

2. Спирулина

Эта водоросль несёт огромную пользу организму. Это отличное противовоспалительное средство, а также продукт, который помогает укреплять иммунитет, защищать организм и обновлять клетки.

В спирулине содержится до 70% растительного белка. Он низкокалорийный, содержит более 60 жизненно важных питательных веществ и витамины группы В, Е, К, которые способствуют правильному функционированию клеток.

Спирулина – один из лучших суперпродуктов, который богат железом, магнием, кальцием, фосфором, калием и содержит незаменимые жирные кислоты. Желательно отдавать предпочтение хлопьям из спирулины, чтобы обеспечить оптимальное усвоение питательных веществ.

3. Растительный белок

Растительный белок — это протеин. Однако сразу следует оговориться, что далеко не все растения и продукты растительного происхождения имеют в своём составе необходимые аминокислоты.

Состав растительного протеина представляет собой соединения органического типа, клетки которых в основном состоят из целлюлозы.

Растительный протеин – это биологическая структура растений, овощей, злаков, орехов, фруктов и зёрен.

В каких продуктах можно найти растительный протеин с наиболее полным аминокислотным составом?

Всё просто – нут, семена чиа, соя, горох, киноа, семена тыквы, коричневый рис, семена подсолнуха, семена инка инчи (сача инчи, плукенетия).

Все эти виды растительного протеина могут выступать полноценным и самостоятельным источником белка, без необходимости дополнения животным.

4. Чеснок

Сейчас вы, возможно, улыбнулись и подумали: «Я и так покупаю постоянно чеснок, не удивите!»

Но знайте, что чеснок – это больше, чем просто приправа.

Прежде всего, он известен своими лечебными свойствами: идеально подходит для снятия усталости, обладает антихолестериновым, противовирусным и антибактериальным действием. Он также обеспечивает правильное функционирование наших иммунной и нервной систем.

Чеснок богат витаминами В6, витамином С, минералами и микроэлементами, такими как калий, фосфор и марганец, а также питательными веществами, необходимыми нашему организму.

5. Корица

Корицу употребляют в порошке или в виде палочек, и она используется в сладких рецептах так же часто, как и в солёных. А уж какой от неё аромат!

Корица также известна своей пользой при расстройствах пищеварения и воспалительных заболеваниях.

Она богата клетчаткой, витамином С, железом, антиоксидантами и другими полезными веществами. Если вы хотите сократить употребление сахара, корица станет идеальным дополнением к вашим любимым рецептам.

Стоит отметить также, что все эти продукты имеют относительно небольшую стоимость. А пользы от их употребления в тысячу раз больше, чем от дорогих витаминов и разрекламированных продуктов.