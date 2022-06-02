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18 минут назад

Бренд-шеф ресторана дал советы, как выбирать клубнику

Вечерняя Москваиещё 1

Бренд-шеф ресторана True Cost Артем Хижняков дал советы, как купить хорошую клубнику.

Бренд-шеф ресторана рассказал, как выбирать клубнику
Фото: pexels.compexels.com

Он отметил, что это полезная и вкусная ягода, которая отлично сочетается со многими продуктами.

По словам Артема Хижнякова, выбирая клубнику на рынке, нужно смотреть, чтобы ягоды были целые, не подавленные, с аккуратной зеленой шляпкой и насыщенным клубничным ароматом. Ягоды не должны блестеть на солнце — это означает, что они с нитратами.

Ягоды с желтыми и зеленоватыми пятнами говорят о том, что их собирали недозрелыми, они будут кислить. Что касается сорта клубники, то здесь многое зависит от того, как будет использоваться ягода.

— Для салатов, например, лучше всего использовать сорт «Виктория». Для смузи — гигантские сорта. Среди самых удачных сортов — клубника «Мицинова»: крупные, сочные, очень сладкие ягоды (сахар по шкале оценки 10 из 10) и нежный малиновый аромат, — отметила она в комментарии МИР 24.

В столице начали работать первые точки продажи клубники. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в четверг, 2 июня.

Еда,Алексей Немерюк,
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