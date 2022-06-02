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1 час назад

Названо лучшее время для кофе

Анна Шутова

Кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига рассказала, как кофе влияет на работу желудочно-кишечного тракта и в какое время лучше всего пить напиток. Об этом медик написала в своем Telegram-канале.

Названо лучшее время для кофе
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам врача, эспрессо способствует выработке ферментов, стимулирует работу желчного пузыря и ЖКТ, что хорошо сказывается на процессе пищеварения. Лучше всего выпивать чашку кофе после основного приема пищи.

«Если утренний кофе нежелателен, то на обед можно позволить себе бодрящий напиток покрепче. Дело в том, что во второй половине дня, примерно между 12:00 и 17:00, происходит естественное снижение уровня гормона кортизола в крови, который обычно держит нас в тонусе, а значит, бодрящее действие кофеина в это время будет необходимым и более эффективным», — написала Пурига.

Ранее врач раскрыла опасные свойства черешни.

Еда,
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