Что взять с собой на пикник: еда, список необходимых вещей

Что может быть лучше отдыха на природе? Только отдых вместе с любимыми друзьями. Самое главное — быстро собрать вещи для пикника на свежем воздухе. А чтобы не метаться в панике в поисках нужного и не хватать второпях все подряд, стоит воспользоваться списком самых необходимых вещей, который заранее подготовил для вас «Рамблер».

Фото: PxHere PxHere

Еда

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Мясо на гриле и овощи — идеальное сочетание, проверенное не одним поколением людей. Просто берите свои любимые виды мяса (можно несколько, например, свинину и индейку).

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Заранее замаринованное мясо можно положить в пластиковые контейнеры с герметичными крышками, которые удобно брать с собой. Кроме мяса, можно также взять:

твердый сыр.

хлеб и другую выпечку,

фрукты и ягоды,

любимые закуски — орехи, например,

вареные яйца.

Кстати, для выездов на природу можно обзавестись плетеными корзинами, они достаточно вместительные, пропускают воздух, но защищают продукты от пыли, а также великолепно смотрятся в кадре. Вы же наверняка захотите сделать несколько совместных фото.

Шампура или решетка

На решетке мясо готовить проще — перевернул разом все и можешь дальше болтать с друзьями, но на шампурах мясо можно жарить вместе с овощами, во-первых, это вкусно, а во-вторых, - красиво. Если вы взяли шашлык из разных видов мяса, то пригодятся и шампура, и решетка. Берите и то, и другое — не ошибетесь.

Столовые приборы

Вилки, ножи, ложки можно взять из пластика, они легкие и не занимают много места. Но если вы задумываетесь о разумном потреблении и стараетесь производить меньше мусора, возьмите столовые приборы из достаточно прочного пластика, который можно помыть и использовать еще не один раз.

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Тоже самое касается тарелок, возьмите набор металлической посуды один раз и пользуйтесь ей всегда. Такая посуда более эстетично выглядит, а служить будет вечность.

Кухонные полотенца

Можно взять привычные тканевые, а можно бумажные. Последние можно использовать и в качестве салфеток, как правило, бумажные полотенца плотнее и прочнее.

Складные стулья

Не зря говорят — в ногах правды нет. Поэтому берите складные стулья, скамеечки, шезлонги, надувные матрасы — все на чем можно сидеть и лежать. После сытного обеда скажете себе спасибо за то, что не поленились.

Туристический коврик

Другими словами — пенка. Она теплая, а значит ее можно стелить на землю и не беспокоиться о том, что почва еще не слишком прогрелась. Специальный коврик убережет вас от неприятных ощущений.

Средство от насекомых

Да, комары и мошки способны испортить впечатление от самого долгожданного пикника. Возьмите с собой репеллент, который можно наносить на одежду и кожу. Кстати, такие средства защитят и от клещей.

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Также для использования на открытом воздухе подходят специальные ароматические свечи, отпугивающие насекомых, и тлеющие спирали, запах которых не нравится комарам.

Туалетная бумага

На свежем воздухе нужно быть готовым ко всему, и рулон туалетной бумаги просто обязан быть в вашем рюкзаке. Кстати, ее же можно использовать вместо салфеток и бумажных полотенец.

Пледы

На случай, если вы засидитесь до самого вечера, возьмите легкие флисовые пледы. Они мало весят, легко стираются и при этом очень хорошо согревают. Идеальный вариант — для прохладной погоды.

Настольные игры

На пикнике всегда есть, чем заняться, но в конце концов наступает такой момент, когда просто хочется посидеть. Настольные игры на этот случай очень пригодятся. Берите проверенную временем классику типа «Уно» или что-то новенькое, во что еще никто не играл.

Мешки для мусора