Российские диетологи назвали способ есть все и не толстеть

Российские диетологи назвали способ, как есть все и не толстеть. Их комментарии приводит издание Woman's Day.

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По словам врача-диетолога Института пластической хирургии и косметологии Оксаны Владимировой, в свой ежедневный рацион можно включать все продукты, если учитывать их калорийность. Кроме того, специалист посоветовала добавить больше физических нагрузок.

«Активные занятия спортом помогут вам не поправляться от съеденного», — рассказала она.

Вдобавок нутрициолог Анна Ивашкевич предложила прислушиваться к своему организму. Эксперт заверила, что он сам говорит, в какое время и что ему нужно потребить.

«Если захотелось съесть мяса — съешьте кусок хорошего мяса с овощным салатом, если захотелось сладкого — не надо съедать сразу целый торт. Достаточно будет или яблока, или маленькой дольки горького шоколада», — пояснила доктор.

В заключение главный врач австрийского центра здоровья Verba Mayr Наталья Эдель объяснила читательницам, что специалисты в области диетологии рекомендуют потреблять только здоровую пищу. Однако, если позволить себе один гамбургер в год, то ничего страшного не произойдет, но поддаваться на частые искушения лучше не надо, заключила она.