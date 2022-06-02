Необычные блюда из шпината: рецепты

Шпинат известен своими прекрасными вкусовыми качествами и множеством полезных свойств не только для здоровья, но и для фигуры. Эта зелень отлично переносит заморозку и не теряет свои свойства при термообработке, потому использовать ее можно круглый год и в самых разных блюдах. Рамблер расскажет два интересных рецепта блюд со шпинатом.

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При покупке шпината, внимательно осмотрите зелень - завядшие листья с дефектами могут принести организму вред. Шпинат должен быть яркого и сочного зеленого цвета, немного хрустеть. А слишком широкий стебель говорит о том, что зелень будет иметь горький вкус, так как перезрела.

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В холодильнике шпинат должен храниться при температуре не выше +5 градусов в пакете.

Киш лорен со шпинатом (открытый пирог)

Ингредиенты:

Грудинка говядины - 250 грамм

Шпинат - 200 грамм

Вода холодная - 2 столовых ложки

Сыр - 100 грамм

Морковь - одна штука

Яйцо - 4 штуки

Яичный желток - 1 штука

Сметана от 25% - 200 грамм

Мука - 250 грамм

Молоко - 100 мл

Сливочное масло - 125 грамм

Соль, перец, специи - по вкусу

Приготовление:

Говядину обжарьте на хорошо разогретой сковороде в течение 4-5 минут. Нарезанную мелкими кубиками морковь, добавьте к говядине и обжарьте вместе. Крупно нарежьте промытый шпинат и добавьте в сковороду с мясом и морковью, перемешайте и сразу снимите с огня, накрыв сковороду крышкой. Просеянную и смешанную с солью муку соедините с кусочками сливочного масла. Разотрите массу так, чтобы она превратилась в крошки. Добавьте к получившейся массе яичный желток и перемешайте. Постепенно добавляйте холодную воду и вымешивайте тесто. После получения однородной массы, поставьте тесто в холодильник на один час. Раскатайте тесто и уложите его в форму для запекания (она должна быть не с низкими бортиками) и снова поместите в холодильник на один час. Поставьте форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, до появления золотистого цвета. В миске смешайте половину натертого сыра, яйца, сметану, молоко и специи. Перемешайте. К полученному соусу добавьте пережарку из говядины, моркови и шпината. Вылейте всю эту массу в форму с тестом, и сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте на нижнем уровне духового шкафа в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Ньокки со шпинатом и рикоттой (клецки)

Ингредиенты:

Замороженный шпинат - 280 грамм

Пармезан - 60 грамм

Рикотта - 200 граммов

Яичный желток - 1 штука

Мука - 3 столовых ложки

Соль и специи - по вкусу

Приготовление:

Шпинат заранее положите размораживаться при комнатной температуре, не используйте для этого воду или микроволновую печь. После чего отожмите лишнюю жидкость и выложите зелень в глубокую миску. Рикотту поломайте произвольными кусочками и добавьте к шпинату. Натрите пармезан и добавьте к шпинату и рикотте. Желток и муку также добавьте в миску. Все продукты посолите и взбейте блендером. Слепите из полученной массы небольшие шарики и присыпьте их небольшим количеством муки. Поставьте на плиту кастрюлю с подсоленной водой и, когда кода закипит, положите в нее ньокки и варите, пока они не всплывут (как правило, хватает трех минут до полной готовности).

Не варите сразу большое количество ньокк, лучше сделать это частями, чтобы им не было слишком "тесно" в кастрюле - так они могут слипнуться.