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2 часа назад

Необычные блюда из шпината: рецепты

Мира Маркина

Шпинат известен своими прекрасными вкусовыми качествами и множеством полезных свойств не только для здоровья, но и для фигуры. Эта зелень отлично переносит заморозку и не теряет свои свойства при термообработке, потому использовать ее можно круглый год и в самых разных блюдах. Рамблер расскажет два интересных рецепта блюд со шпинатом.

Необычные блюда из шпината: рецепты
Фото: pexels.compexels.com

При покупке шпината, внимательно осмотрите зелень - завядшие листья с дефектами могут принести организму вред. Шпинат должен быть яркого и сочного зеленого цвета, немного хрустеть. А слишком широкий стебель говорит о том, что зелень будет иметь горький вкус, так как перезрела.

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В холодильнике шпинат должен храниться при температуре не выше +5 градусов в пакете.

Киш лорен со шпинатом (открытый пирог)

Ингредиенты:

  • Грудинка говядины - 250 грамм
  • Шпинат - 200 грамм
  • Вода холодная - 2 столовых ложки
  • Сыр - 100 грамм
  • Морковь - одна штука
  • Яйцо - 4 штуки
  • Яичный желток - 1 штука
  • Сметана от 25% - 200 грамм
  • Мука - 250 грамм
  • Молоко - 100 мл
  • Сливочное масло - 125 грамм
  • Соль, перец, специи - по вкусу

Приготовление:

  1. Говядину обжарьте на хорошо разогретой сковороде в течение 4-5 минут.
  2. Нарезанную мелкими кубиками морковь, добавьте к говядине и обжарьте вместе.
  3. Крупно нарежьте промытый шпинат и добавьте в сковороду с мясом и морковью, перемешайте и сразу снимите с огня, накрыв сковороду крышкой.
  4. Просеянную и смешанную с солью муку соедините с кусочками сливочного масла. Разотрите массу так, чтобы она превратилась в крошки.
  5. Добавьте к получившейся массе яичный желток и перемешайте.
  6. Постепенно добавляйте холодную воду и вымешивайте тесто. После получения однородной массы, поставьте тесто в холодильник на один час.
  7. Раскатайте тесто и уложите его в форму для запекания (она должна быть не с низкими бортиками) и снова поместите в холодильник на один час.
  8. Поставьте форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, до появления золотистого цвета.
  9. В миске смешайте половину натертого сыра, яйца, сметану, молоко и специи. Перемешайте.
  10. К полученному соусу добавьте пережарку из говядины, моркови и шпината. Вылейте всю эту массу в форму с тестом, и сверху посыпьте оставшимся сыром.
  11. Запекайте на нижнем уровне духового шкафа в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Ньокки со шпинатом и рикоттой (клецки)

Ингредиенты:

  • Замороженный шпинат - 280 грамм
  • Пармезан - 60 грамм
  • Рикотта - 200 граммов
  • Яичный желток - 1 штука
  • Мука - 3 столовых ложки
  • Соль и специи - по вкусу

Приготовление:

  1. Шпинат заранее положите размораживаться при комнатной температуре, не используйте для этого воду или микроволновую печь. После чего отожмите лишнюю жидкость и выложите зелень в глубокую миску.
  2. Рикотту поломайте произвольными кусочками и добавьте к шпинату.
  3. Натрите пармезан и добавьте к шпинату и рикотте.
  4. Желток и муку также добавьте в миску.
  5. Все продукты посолите и взбейте блендером.
  6. Слепите из полученной массы небольшие шарики и присыпьте их небольшим количеством муки.
  7. Поставьте на плиту кастрюлю с подсоленной водой и, когда кода закипит, положите в нее ньокки и варите, пока они не всплывут (как правило, хватает трех минут до полной готовности).

Не варите сразу большое количество ньокк, лучше сделать это частями, чтобы им не было слишком "тесно" в кастрюле - так они могут слипнуться.

Рецепты tutknow.ru.

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