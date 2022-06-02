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7 часов назад

Врач назвала продукты, которые являются бесполезным перекусом

Primpress

Почему после некоторых продуктов обостряется чувство голода, объяснила эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщает PRIMPRESS.

Врач назвала продукты, которые являются бесполезным перекусом
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

По словам специалиста, перекусы в виде кефира и яблок не утоляют голод, а провоцируют его. Она отметила, что эти продукты бесполезны, так как не заполняют желудок из-за маленького размера порции и не содержат весь спектр полезных макронутриентов – белков, жиров и углеводов.

Кроме того, врач утверждает, что важную роль в достижении чувства сытости имеют инсулиновый и гликемический индексы. Первый отражает уровень инсулина в крови, который повышается после употребления определенного продукта. Второй – это количество глюкозы, концентрация которой увеличивается в крови после еды. В том случае, если у продуктов эти индексы высокие, то они будут повышать уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение, а затем наступит сильный голод, обратила внимание эксперт.

Также она пояснила, что если жировой ткани становится много, то развивается опасное состояние инсулинорезистентности, когда человек не реагирует на инсулин. В таком случае его мучает постоянное чувство волчьего голода.

К слову, люди часто совершают ошибку, когда перекусывают яблоком и кефиром и не добавляют белок. Обычно фруктоза утоляет чувство голода, однако после резкого снижения малонил-КоА оно снова появляется.

Еда,
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