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28 минут назад

Базилик поможет бороться со стрессом

Крестьянская жизнь

Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире передачи о здоровье на федеральном канале.

Базилик поможет бороться со стрессом
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

По словам специалиста, существуют разные способы борьбы со стрессом. Один из простых ­­– включение в рацион некоторых продуктов. Например, базилика. В этой зелени содержится богатый набор витаминов, в частности B1, B2, B3 и В6. Эти элементы улучшают работу головного мозга и помогают снять напряжение и нейтрализовать пагубное воздействие стресса.

Также победить тревожность можно с помощью физических нагрузок, регулярных прогулок на свежем воздухе. Кроме того, целительной силой при стрессе обладают дыхательные практики.

Отметим, статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Еда,Михаил Гинзбург,
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