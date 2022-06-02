Базилик поможет бороться со стрессом

Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире передачи о здоровье на федеральном канале.

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По словам специалиста, существуют разные способы борьбы со стрессом. Один из простых ­­– включение в рацион некоторых продуктов. Например, базилика. В этой зелени содержится богатый набор витаминов, в частности B1, B2, B3 и В6. Эти элементы улучшают работу головного мозга и помогают снять напряжение и нейтрализовать пагубное воздействие стресса.

Также победить тревожность можно с помощью физических нагрузок, регулярных прогулок на свежем воздухе. Кроме того, целительной силой при стрессе обладают дыхательные практики.