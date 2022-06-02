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37 минут назад

Диетолог рассказала о повышающих настроение продуктах

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой еде стоит отдавать предпочтение в моменты грусти.

Диетолог рассказала о повышающих настроение продуктах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Диетолог отметила, что питание является основой здоровья, поэтому от того, что ест человек, зависит его настроение. Чем разнообразнее и проще пища, тем она лучше переваривается в организме и тем лучше у человека настроение.

Специалист посоветовала добавить в рацион ягоды, которые содержат сахар, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом.

Также стоит есть жирную рыбу, в которой содержится много Омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, влияющей на настроение. Это вещество содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках, передает Nation News.

До этого диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что базилик обладает множеством полезных свойств, в том числе он эффективен в борьбе со стрессом и тревожностью, передает ФАН.

Он также сообщал, что крабовые палочки ускоряют старение организма. По его словам, глубоко переработанные продукты нельзя есть каждый день. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать.

Еда,Михаил Гинзбург,
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