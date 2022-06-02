Диетолог рассказала о повышающих настроение продуктах

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой еде стоит отдавать предпочтение в моменты грусти.

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Диетолог отметила, что питание является основой здоровья, поэтому от того, что ест человек, зависит его настроение. Чем разнообразнее и проще пища, тем она лучше переваривается в организме и тем лучше у человека настроение.

Специалист посоветовала добавить в рацион ягоды, которые содержат сахар, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающие настроение и влияющие на хорошую работу организма в целом.

Также стоит есть жирную рыбу, в которой содержится много Омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, влияющей на настроение. Это вещество содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках, передает Nation News.

До этого диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что базилик обладает множеством полезных свойств, в том числе он эффективен в борьбе со стрессом и тревожностью, передает ФАН.