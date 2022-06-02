Заправки для салатов, с которыми вы забудете о майонезе

Чрезмерное употребление майонеза ни к чему хорошему, как известно, не приводит. Но многим сложно от него отказаться, особенно, когда дело касается салатов. Рамблер предлагает вам рецепты соусов, которые вы сможете быстро приготовить сами и они смогут заменить майонез, а по составу при этом будут гораздо полезнее.
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Приготовление:
Такая заправку подойдет и для салатов с мясом, и просто для мясных блюд.
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Приготовление:
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Приготовление:
Для регулировки густоты соуса используйте простую воду.