Заправки для салатов, с которыми вы забудете о майонезе

Чрезмерное употребление майонеза ни к чему хорошему, как известно, не приводит. Но многим сложно от него отказаться, особенно, когда дело касается салатов. Рамблер предлагает вам рецепты соусов, которые вы сможете быстро приготовить сами и они смогут заменить майонез, а по составу при этом будут гораздо полезнее.