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1 час назад

Заправки для салатов, с которыми вы забудете о майонезе: рецепты

Мира Маркина

Чрезмерное употребление майонеза ни к чему хорошему, как известно, не приводит. Но многим сложно от него отказаться, особенно, когда дело касается салатов. Рамблер предлагает вам рецепты соусов, которые вы сможете быстро приготовить сами и они смогут заменить майонез, а по составу при этом будут гораздо полезнее.

Заправки для салатов, с которыми вы забудете о майонезе
Фото: pixels.compixels.com

Фасолевый соус

Вам понадобится:

  • Консервированная белая фасоль - 200 грамм
  • Лимон - 1 штука
  • Подсолнечное масло - 75 мл
  • Горчица - 1 чайная ложка
  • Соль, перец и специи - по вкусу

Приготовление:

  1. Слейте с мякоти лимона половину сока - она не понадобится.
  2. Из банки фасоли слейте жидкость, а саму фасоль пюрируйте блендером.
  3. Добавьте к пюре из фасоли мякоть лимона и остальные ингредиенты.
  4. Все тщательно перемешайте.

Такая заправку подойдет и для салатов с мясом, и просто для мясных блюд.

Лимонная заправка

Вам понадобится:

  • Сок лимона - 100 мл
  • Оливковое масло - 100 мл
  • Сливки 10% - 1 столовая ложка
  • Сахар - половина чайной ложки
  • Соль, перец и специи - по вкусу
  • Любая зелень - пучок

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты (без зелени) и пюрируйте с помощью блендера.
  2. В готовую массу добавьте мелко нарезанную зелень.

Соус из авокадо

Вам понадобится:

  • Авокадо - 1 штука
  • Лимонный сок - 1 чайная ложка
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Оливковое масло - 3 столовых ложки
  • Соль, перец, специи и вода - по вкусу

Приготовление:

  1. Мякоть авокадо, придавленный ножом зубчик чеснока и все остальные ингредиенты пюрируйте блендером.

Для регулировки густоты соуса используйте простую воду.

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