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1 час назад

Диетолог рассказала, кому нельзя пить тархун

Мария Иглина
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина заявила, что газированный напиток "Тархун" противопоказан людям с инсулинорезистентностью, диабетом или преддиабетом. Подробностями эксперт поделилась с изданием News.ru.

Соломатина рассказала, что в напитке содержится довольно много сахара. Кроме этого, газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее:

Сахар вообще там ничем абсолютно не сдерживается, а даже наоборот — ускоряется. Поэтому людям, особенно у кого есть инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя. Да и в принципе здоровому человеку регулярное употребление сахарного напитка не рекомендовано. Это в дальнейшем может привести к достаточно печальным последствия для здоровья.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Эксперт также отметила, что напиток противопоказан людям с лишним весом, поскольку быстрое всасывание сахаров вызывает быстрое выделение инсулина, а это, в свою очередь, приводит к набору веса.

Ранее было названо лучшее время для кофе.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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