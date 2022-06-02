Диетолог рассказала, кому нельзя пить тархун

Сахар вообще там ничем абсолютно не сдерживается, а даже наоборот — ускоряется. Поэтому людям, особенно у кого есть инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, диабет, такой напиток пить нельзя. Да и в принципе здоровому человеку регулярное употребление сахарного напитка не рекомендовано. Это в дальнейшем может привести к достаточно печальным последствия для здоровья.

