Диетолог рассказала, кому нельзя пить тархун

Диетолог Елена Соломатина заявила, что газированный напиток "Тархун" противопоказан людям с инсулинорезистентностью, диабетом или преддиабетом. Подробностями эксперт поделилась с изданием News.ru.
Соломатина рассказала, что в напитке содержится довольно много сахара. Кроме этого, газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее:
Эксперт также отметила, что напиток противопоказан людям с лишним весом, поскольку быстрое всасывание сахаров вызывает быстрое выделение инсулина, а это, в свою очередь, приводит к набору веса.
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