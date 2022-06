Названы категории продуктов, усиливающих боль в суставах

Американский диетолог, доктор медицинских наук Молли Хембри назвала четыре категории продуктов, усиливающих боль в суставах и костях. Специалист рекомендовала исключить их из рациона, чтобы уменьшить интенсивность болевых ощущений. Ее слова передает издание Eat This, Not That!.