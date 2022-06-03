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55 минут назад

Названы категории продуктов, усиливающих боль в суставах

Lenta.ruиещё 2

Американский диетолог, доктор медицинских наук Молли Хембри назвала четыре категории продуктов, усиливающих боль в суставах и костях. Специалист рекомендовала исключить их из рациона, чтобы уменьшить интенсивность болевых ощущений. Ее слова передает издание Eat This, Not That!.

Названы категории продуктов, усиливающих боль в суставах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первая категория продуктов, от которой диетолог посоветовала отказаться, — молочные продукты. По ее словам, цельное молоко, сливочное масло или сливки с высоким содержанием жирности содержат белок казеин, который усиливает воспаление в суставах.

При боли и ломоте в костях также стоит исключить из рациона переработанное красное мясо, так как в нем содержатся провоцирующие воспалительный процесс нитриты и пурины, утверждает Хембри.

«Такие продукты, как хот-доги с высоким содержанием жира, бургеры быстрого приготовления или сосиски могут увеличивать риск усугубления проблем с суставами»,

— пояснила специалист.

Также диетолог предупредила всех любителей сладкой газировки и содовой, что эти напитки повреждают не только зубную эмаль, но и ослабляют кости, потому злоупотребление ими приводит к повышенному риску переломов и усиливает неприятные ощущения в суставах при артрите.

И последняя категория продуктов, которую не рекомендуется есть при болях в суставах и костях, — это некоторые виды морепродуктов. По словам Хембри, в анчоусах, тунце, морских гребешках и сардинах содержится большое количество пуринов, которые в организме распадаются на мочевую кислоту. Накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, в свою очередь, может привести к развитию подагры, пояснила диетолог.

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