3 рецепта холодных летних супов

В жару совсем не хочется есть наваристые и горячие блюда. Но если вы привыкли обедать супом, изменять привычкам летом не стоит. Просто приготовьте один из освежающих летних супов, рецептами которого делится «Рамблер».
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Литовский борщ
- Свекла – 2 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Яйцо – 1-2 шт.
- Кефир – 500 мл
- Вода минеральная – 300 мл
- Сметана – 2 ст. ложки
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Свеклу отварить, остудить, натереть на крупной терке.
- Огурцы натереть на крупной терке.
- Яйца отварить, тоже натереть.
- Зелень нарезать.
- Все смешать в большой кастрюле.
- Налить в кастрюлю кефир и минеральную воду.
- Добавить сметану, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
- Отправить в холодильник на пару часов охладиться.
Холодный суп с моцареллой
- Помидоры – 1 кг
- Сыр моцарелла – 100 г
- Хлеб белый – 100 г
- Огурец – 1 шт. небольшой
- Перец – 1 шт. небольшой
- Чеснок – 2 зубчика
- Винный уксус (красный) – 2 ч. ложки.
- Масло оливковое – 2 ст. ложки
- Базилик свежий – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Половину хлеба порезать на небольшие кусочки, замочить в холодной воде. Затем отжать и положить в чашу блендера.
- Помидоры произвольно порезать, также поместить в чашу блендера.
- Добавить уксус, 1 зубчик чеснока, посолить, поперчить.
- Пробить все ингредиенты до однородной массы.
- Убрать в холодильник на 1,5-2 часа.
- В отдельную миску через пресс выдавить оставшийся зубчик чеснока.
- Мелко порезать базилик, добавить к чесноку.
- Смешать все с оливковым маслом.
- Из оставшегося хлеба приготовить сухарики (обжарить на сковороде или запечь в духовке) и выложить в миску к чесночно-базиликовой заправке.
- Огурец, перец и моцареллу нарезать небольшими кусочками и смешать с заправкой и сухариками.
- Из холодильника достать охлажденный томатный суп, разлить по тарелкам и добавить смесь из заправки, овощей и моцареллы.
Холодный суп-пюре из цукини
- Цукини – 500 г
- Натуральный йогурт (лучше греческий) – 300 г
- Тертый сыр (любой твердый, идеально – пармезан) – 1 стакан
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Лимон – ½ шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Цукини произвольно нарезать и отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить, переложить в чашу блендера.
- Из половины лимона выжать сок.
- Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс, добавить к цукини.
- Туда же вылить лимонный сок и добавить йогурт.
- Посолить, поперчить.
- Пробить все блендером до однородной кремообразной массы, затянуть миску пленкой и отправить в холодильник на 30-60 минут.
- Подавать холодный суп-пюре цукини, порционно, сбрызнув оливковым маслом и посыпав сверху тертым сыром.