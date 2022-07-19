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2 часа назад

3 рецепта холодных летних супов

Мира Маркина

В жару совсем не хочется есть наваристые и горячие блюда. Но если вы привыкли обедать супом, изменять привычкам летом не стоит. Просто приготовьте один из освежающих летних супов, рецептами которого делится «Рамблер».

3 рецепта холодных летних супов
Фото: pexelspexels

Литовский борщ

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Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Яйцо – 1-2 шт.
  • Кефир – 500 мл
  • Вода минеральная – 300 мл
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить, остудить, натереть на крупной терке.
  2. Огурцы натереть на крупной терке.
  3. Яйца отварить, тоже натереть.
  4. Зелень нарезать.
  5. Все смешать в большой кастрюле.
  6. Налить в кастрюлю кефир и минеральную воду.
  7. Добавить сметану, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
  8. Отправить в холодильник на пару часов охладиться.

Холодный суп с моцареллой

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг
  • Сыр моцарелла – 100 г
  • Хлеб белый – 100 г
  • Огурец – 1 шт. небольшой
  • Перец – 1 шт. небольшой
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Винный уксус (красный) – 2 ч. ложки.
  • Масло оливковое – 2 ст. ложки
  • Базилик свежий – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Половину хлеба порезать на небольшие кусочки, замочить в холодной воде. Затем отжать и положить в чашу блендера.
  2. Помидоры произвольно порезать, также поместить в чашу блендера.
  3. Добавить уксус, 1 зубчик чеснока, посолить, поперчить.
  4. Пробить все ингредиенты до однородной массы.
  5. Убрать в холодильник на 1,5-2 часа.
  6. В отдельную миску через пресс выдавить оставшийся зубчик чеснока.
  7. Мелко порезать базилик, добавить к чесноку.
  8. Смешать все с оливковым маслом.
  9. Из оставшегося хлеба приготовить сухарики (обжарить на сковороде или запечь в духовке) и выложить в миску к чесночно-базиликовой заправке.
  10. Огурец, перец и моцареллу нарезать небольшими кусочками и смешать с заправкой и сухариками.
  11. Из холодильника достать охлажденный томатный суп, разлить по тарелкам и добавить смесь из заправки, овощей и моцареллы.

Холодный суп-пюре из цукини

Ингредиенты:

  • Цукини – 500 г
  • Натуральный йогурт (лучше греческий) – 300 г
  • Тертый сыр (любой твердый, идеально – пармезан) – 1 стакан
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Лимон – ½ шт.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Цукини произвольно нарезать и отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить, переложить в чашу блендера.
  2. Из половины лимона выжать сок.
  3. Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс, добавить к цукини.
  4. Туда же вылить лимонный сок и добавить йогурт.
  5. Посолить, поперчить.
  6. Пробить все блендером до однородной кремообразной массы, затянуть миску пленкой и отправить в холодильник на 30-60 минут.
  7. Подавать холодный суп-пюре цукини, порционно, сбрызнув оливковым маслом и посыпав сверху тертым сыром.
Еда,
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