Названы вызывающие образование камней в почках продукты

Также среди вызывающих образование камней продуктов Арзамасцев назвал кофе. Врач пояснил, в чем заключается опасность популярного напитка: «Если пить очень много кофе, особенно если еще принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма — это первый минус. Второй минус в том, что при недостаточном потреблении воды этот кальций не будет полностью выводиться из организма и будет проседать в том числе в почках».