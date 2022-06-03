Врач развеяла мифы о пользе магазинных йогуртов

Спортивный врач с 15-летним стажем Александра Пурига развеяла популярные мифы о пользе магазинных йогуртов. О качестве магазинного молочного продукта она рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что почти все йогурты содержат консервант, обозначаемый на упаковке как Е1442. Он продлевает срок годности продукта, но уничтожает все полезные свойства входящих в состав ингредиентов, а также провоцирует серьезное заболевание поджелудочной железы — панкреонекроз.

Эксперт отметила, что несмотря на консерванты, полезные бифидо- и лактобактерии могут некоторое время продержаться в йогурте, но через несколько дней хранения продукта в холодильнике от них не остается и следа.

«Покупая "долгоиграющий" продукт в магазине, мы наслаждаемся лишь вкусом ароматизаторов», — добавила врач.