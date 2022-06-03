Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах фиников

Представители ведомства рекомендуют включить в рацион плоды финиковой пальмы за высокое содержание в них витаминов и важных минералов.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Финики ценят уже многие сотни лет за вкусовые качества и полезные свойства. На Востоке их изображения можно встретить на стенах храмов и в гробницах, эти плоды упоминают в Коране и Библии. Сегодня они выращиваются во всех частях света и доступны практически в каждом магазине.

Плоды финиковой пальмы богаты медью, железом, магнием, цинком, калием, кальцием и содержит целый набор витаминов. В составе финика есть незаменимые аминокислоты. Хотя продукт довольно калорийный, из-за невероятно полезного состава его все равно рекомендуют для замены сладостей.

Финики оказывают общеукрепляющее действие, тонизируют и придают силы. Они полезны при анемии и гипертонии, улучшают работу мозга и благотворно влияют на внутренние органы, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Благодаря своему составу и обилию витаминов финики отлично подходят для людей, активно занимающихся спортом. Также они полезны для пожилых людей, так как богаты магнием и калием. Этот вид фруктов способствует нормализации уровня глюкозы и поддерживает кислотный баланс.