Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения

«Пропорции могут быть разными, — объяснила эксперт. — Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С, а если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, очень просто снизить потребление калорий в день».