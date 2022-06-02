Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения

Врач Ирина Юзуп назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения, среди них огурец, имбирь и мята. Советы по приготовлению витаминного коктейля эксперт дала изданию «Доктор Питер».
Врач отметила, что правильное питание и грамотно составленный питьевой режим помогают быстро худеть. Но, прежде чем начать пить литрами, стоит с помощью специалистов выяснить причину лишнего веса.
«Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллилитров на килограмм веса. В водный режим может входить минеральная вода, которую пьют курсами, по 300–400 миллилитров в день»,
— уточнила Юзуп.
Эксперт отметила, что диетологи разработали напитки, помогающие быстрее бороться с лишним весом. Один из них — вода Сасси.
«Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс, — рассказала врач. — Это дольки очищенного от кожицы огурца, натертый корень имбиря, листики мяты и дольки лимона на два литра чистой воды без газа. По мнению ряда диетологов, вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике».
Также, по словам Юзуп, на пользу худеющим пойдет вода с лимоном и вода со специями.
«Пропорции могут быть разными, — объяснила эксперт. — Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С, а если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, очень просто снизить потребление калорий в день».
Вода со специями представляет собой индийский напиток, рецептов которого множество, а самый известный — вода Ласси. В два стакана кипяченой воды добавляют половину стакана натурального йогурта, половину чайной ложки свежего имбиря и столько же кардамона.
«Считается, что такой напиток способствует стройности фигуры, омоложению, — отметила Ирина Юзуп. — Что немудрено, ведь специи — не только природные антибиотики, антимикотики и антиоксиданты, они способствуют разгону тока лимфы и детоксу».
Врач напомнила, что вода с фруктами не навредит даже тем, кто имеет лишний вес из-за гормональных сбоев.