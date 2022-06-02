Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
21 минуту назад

Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения

Lenta.ru

Врач Ирина Юзуп назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения, среди них огурец, имбирь и мята. Советы по приготовлению витаминного коктейля эксперт дала изданию «Доктор Питер».

Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что правильное питание и грамотно составленный питьевой режим помогают быстро худеть. Но, прежде чем начать пить литрами, стоит с помощью специалистов выяснить причину лишнего веса.

Видео дня

«Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллилитров на килограмм веса. В водный режим может входить минеральная вода, которую пьют курсами, по 300–400 миллилитров в день»,

— уточнила Юзуп.

Эксперт отметила, что диетологи разработали напитки, помогающие быстрее бороться с лишним весом. Один из них — вода Сасси.

«Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс, — рассказала врач. — Это дольки очищенного от кожицы огурца, натертый корень имбиря, листики мяты и дольки лимона на два литра чистой воды без газа. По мнению ряда диетологов, вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике».

Также, по словам Юзуп, на пользу худеющим пойдет вода с лимоном и вода со специями.

«Пропорции могут быть разными, — объяснила эксперт. — Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С, а если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, очень просто снизить потребление калорий в день».

Вода со специями представляет собой индийский напиток, рецептов которого множество, а самый известный — вода Ласси. В два стакана кипяченой воды добавляют половину стакана натурального йогурта, половину чайной ложки свежего имбиря и столько же кардамона.

«Считается, что такой напиток способствует стройности фигуры, омоложению, — отметила Ирина Юзуп. — Что немудрено, ведь специи — не только природные антибиотики, антимикотики и антиоксиданты, они способствуют разгону тока лимфы и детоксу».

Врач напомнила, что вода с фруктами не навредит даже тем, кто имеет лишний вес из-за гормональных сбоев.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители