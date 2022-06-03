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37 минут назад

Чем заменить растительное масло в салатах

Primpressиещё 1

Врачи рекомендуют для заправки овощного салата вместо растительного масла, которое содержит большое количество жиров, использовать лимонный сок или горчицу, сообщает PRIMPRESS.

Чем заменить растительное масло в салатах
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Специалисты также объяснили, что 50% жиров содержится и в других растительных продуктах, в том числе в орехах, семечках, авокадо и оливках. Поэтому, если в вашем блюде есть авокадо или орехи, масляную заправку лучше не использовать вовсе.

Эксперты также добавили, что продукты с большим содержанием жиров могут оказать негативное воздействие на поджелудочную железу. Однако это не значит, что орехи или авокадо нужно исключать полностью, необходимо найти баланс.

Еда,
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