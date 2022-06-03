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2 часа назад

Врач объяснила россиянам внезапную тягу к соленому

Даша Краснова

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам проблемы со здоровьем, на которые может указывать внезапная тяга к соленой пище. Об этом сообщает портал «Москва 24».

Врач объяснила россиянам внезапную тягу к соленому
Фото: unsplashunsplash

Тяга к употреблению соленой пищи может возникнуть при дегидратации. В жару и при тяжелых нагрузках в спортзале человека потеет и из организма вымываются соли, после чего ему может захотеться соленого.

При отравлении тоже может возникнуть тяга к соленому. Если недомогание сопровождается рвотой или диареей, то организм так же теряет жидкость и соли, дефицит которых потом и пытается восполнить.

«Тяга к соленому может быть при пониженном давлении. Человек чувствует усталость, спутанность сознания, недостаток кровообращения головного мозга. И его может потянуть на солененькое. Если он съест огурчик или кусок селедки, то почувствует себя совершенно по-другому. Соль задерживает жидкость в организме и повышает давление», — уточнила Соломатина.

Кроме того, тяга к соленому может наблюдаться при проблемах с ЖКТ или сложностях с перевариванием тяжелой мясной пищи. Хлор помогает наладить процессы пищеварения, поэтому начинает хотеться соленого.

До этого мы рассказывали, что такое Четверговая соль и как ее приготовить.

Еда,Елена Соломатина,
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