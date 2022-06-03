Россиянам назвали безопасную дозу черешни

Врач-терапевт Инна Михайлова перечислила россиянам основные полезные свойства черешни и назвала ее безопасную суточную дозу. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» специалист отметила, что включение этой ягоды в рацион способствует комплексному улучшению здоровья.

Медик заявила, что в черешне содержится большое количество железа, необходимого для профилактики анемии, а также витамина В, который помогает облегчить одышку и симптомы астмы и позволяет ускорить лечение сильного кашля. Также, по словам Михайловой, эта ягода является источником калия, который необходим для контроля артериального давления и улучшения обменных процессов в организме.

Кроме того, диетолог утверждает, что регулярное употребление черешни в пищу приносит пользу пищеварительной системе и способствует профилактике запоров, а также предотвращает образование раковых клеток.

Однако несмотря на внушительный список полезных свойств черешни, у нее есть и противопоказания. Диетолог подчеркнула, что этот продукт с большой осторожностью можно употреблять в пищу диабетикам и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта из-за риска обострения недугов.