Россиянам рассказали об эффекте отказа от кофе

Нутрициолог Ева Шишова подтвердила, что кофе вредит организму, но если человек употребляет в день всего две чашки натурального кофе, ничего не случится. Вред, по ее словам, начинается тогда, когда люди начинают увлекаться этим напитком. Также она объяснила, к чему приводит отказ от кофе. Об этом сообщает "Лента.ру".

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«Этот напиток действует на нервную систему, бодрит. Если перебарщивать, то кофе изменяет эти процессы, тем самым путает организм, и биоритмы начинают смещаться», — поделилась нутрициолог.

Если человек употребляет в день всего одну кружку кофе и не имеет каких-то серьезных сопутствующих заболеваний, то отказ от кофе не даст особого эффекта. Но, если человек пил 4-5 чашек в день, то при отказе от кофе он обязательно почувствует эффект.

«Сначала будет раздражительность, так как организм уже привык к допингу, но через две-три недели он поймет, что сон улучшился, улучшилось пищеварение, настроение более стабильное — нет резких перепадов, состояний, когда сначала много энергии, а потом резко раздражительность», — объяснила она.

На первом месте по замене кофе стоит цикорий, сказала Шишова. С ее слов, многие не чувствуют разницы, особенно если любят кофе с молоком или капучино.

«Если цикорий не подходит, можно заменить кофе зеленым чаем. Он, кстати, содержит кофеина столько же, а иногда даже больше, чем кофе, и тоже обладает тонизирующим и бодрящим действием», — заключила нутрициолог.