Врач рассказала, какие фрукты опасно есть после 60 лет

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала пожилым людям осторожно употреблять фрукты, содержащие большое количество быстрых углеводов и клетчатки. Об этом сообщает Москва 24.

Фото: unsplash unsplash

По ее словам, после 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета. Поэтому не стоит злоупотреблять сладкими фруктами.

"Так или иначе, все фрукты будут содержать какое-то количество углеводов. Как правило, эти углеводы и есть сахара. Больше всего сахаров содержится в бананах, винограде, ананасах", – уточнила эксперт.

Фрукты полезны, но они содержат простые сахара. Людям старше 60 лет за раз съедать можно съедать не более 200 граммов продукта.

Кроме того, существуют фрукты, которые содержат много грубой клетчатки, например яблоки, продолжает диетолог. Они могут усугубить ситуацию при обострении проблем с ЖКТ.

"Если есть какой-то момент обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности язва, гастрит или что-то подобное, то фрукты с грубой кожурой лучше не есть. Или по крайней мере снимать кожуру", – заключила эксперт.