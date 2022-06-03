Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
55 минут назад

Названы три уникальных свойства гречки

Вечерняя Москва

Врач общей практики Михаил Коновалов назвал три полезных свойства гречки.

Названы три уникальных свойства гречки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в первую очередь гречка ценна клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами и фосфолипидами. Все эти вещества снижают уровень холестерина в крови, повышают эластичность вен, предотвращают риски инфарктов.

Кроме того, гречка оказывает положительное влияние на психическое состояние человека, способствует нормализации сна, так как в ней содержится большое количество витаминов группы В, магния и марганца.

Также этот продукт принесет пользу при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Наладить пищеварение помогают нерастворимые пищевые волокна, которые содержатся в этой крупе. Они стимулируют перистальтику кишечника, передает Царьград.

Еда,Михаил Коновалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители