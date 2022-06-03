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42 минуты назад

Россиянам дали советы по выбору свежей клубники

Lenta.ru

Проще всего определить свежую клубнику, конечно, на вкус, рассказал садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. Но если нет возможности попробовать ягоду, можно обращать внимание на другие параметры. Советы по выбору свежей клубники он специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

Россиянам дали советы по выбору свежей клубники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Крайне сложно внешне ее оценивать, но, вообще, если на клубнике есть глянец, значит, она свеженькая. Как правило, все сорта имеют глянец, который начинает исчезать через 3-5 дней после уборки, тем более он начинает исчезать, если ягоду не совсем правильно хранили», — обратил внимание садовод.

Также, по его словам, при выборе клубники стоит обращаться внимание на хвостик и листики. Они должны быть зелеными, не увядшими. Кроме того, можно понюхать ягоду. «Свеженькая клубника имеет аромат, а, когда начинается процесс увядания, аромат начинает исчезать», — уточнил Сидельников.

Еда,Александр Сидельников,
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