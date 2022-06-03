Россиянам дали советы по выбору свежей клубники

«Крайне сложно внешне ее оценивать, но, вообще, если на клубнике есть глянец, значит, она свеженькая. Как правило, все сорта имеют глянец, который начинает исчезать через 3-5 дней после уборки, тем более он начинает исчезать, если ягоду не совсем правильно хранили», — обратил внимание садовод.