Сомнолог опроверг миф о том, что кофе бодрит

«Некоторые выпивают чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером», – объяснила врач. По словам Софьи Черкасовой, кофе не является обязательным для человека напитком, но у некоторых он вызывает прилив сил и поднимает настроение. Также стоит помнить о том, что у всех разная восприимчивость к кофеину: кто-то не чувствует ничего, а кто-то не сможет уснуть ночью после выпитой утром чашки кофе. Если же кофеин на вас не действует, то стоит обратить внимание на то, много ли вы его пьете. Если употреблять его каждый день, как это делает большинство людей, то рецепторы привыкнут и никакой бодрости не будет, сообщает News.ru.