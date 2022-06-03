Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
6 часов назад

Сомнолог опроверг миф о том, что кофе бодрит

РИА "ФедералПресс"

«Некоторые выпивают чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером», – объяснила врач. По словам Софьи Черкасовой, кофе не является обязательным для человека напитком, но у некоторых он вызывает прилив сил и поднимает настроение. Также стоит помнить о том, что у всех разная восприимчивость к кофеину: кто-то не чувствует ничего, а кто-то не сможет уснуть ночью после выпитой утром чашки кофе. Если же кофеин на вас не действует, то стоит обратить внимание на то, много ли вы его пьете. Если употреблять его каждый день, как это делает большинство людей, то рецепторы привыкнут и никакой бодрости не будет, сообщает News.ru.

Сомнолог опроверг миф о том, что кофе бодрит
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители