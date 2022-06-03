Как выбрать сладкую и спелую клубнику

На рынках и прилавках магазинов появляется все больше и больше клубники. И сдержать себя от покупки этой ягоды становится все сложнее. Ограничивать себя в этом удовольствии не стоит, однако к выбору необходимо подойти со всей осторожностью, чтобы найти самую сладкую и спелую клубнику. "Рамблер" расскажет, на что стоит обратить внимание при покупке.

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В первую очередь стоит отметить, что клубника считается не только самой вкусной и ароматной ягодой, но и является кладезем полезных веществ. Так, съев всего пять ягод, можно компенсировать дневную потребность организма человека в витамине С. Также ягоду можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Но, прежде чем приступить к насыщению организма полезными веществами, необходимо выбрать качественные плоды.

Цвет

Это первое, на что стоит обратить внимание при выборе клубники. Хорошая ягода имеет насыщенный красный оттенок. А вот бордовые и другие темные пятна на клубнике свидетельствуют о том, что она начинает портиться. Зеленые или желтоватые пятна говорят о незрелости ягоды. А матовые плоды с налетом считаются испорченными.

Аромат

Также качественная клубника обладает характерным ягодным ароматом. Если у ягоды практически отсутствует аромат, то, вероятнее всего, ягода безвкусная или напичкана добавками. Однако некоторые фермеры добавляют искусственные ароматизаторы, поэтому будьте осторожны.

Листочки и хвостики

Обращать внимание стоит не только на саму ягоду, но и на ее хвостики и листочки. Так, у хорошей клубники они зеленые и упругие. Если же листики сухие, пожелтевшие, то это говорит о том, что плоды собрали давно. А белые полосы на листиках означают, что в клубнику были добавлены вредные химикаты. От покупки клубники без хвостиков также стоит воздержаться.

Размер и зерна