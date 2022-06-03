10 советов, как правильно выбирать молочные продукты

Национальный союз производителей молока поделился памяткой для покупателей. С ее помощью вы сможете всегда выбрать самые вкусные и полезные молочные продукты для вас и вашей семьи.
Информация на упаковке поможет вам выбрать то, что вы ожидаете. Если в вашем списке покупок молочный продукт, то и в составе не должно быть указано других жиров. Продукты с растительными жирами именуются иначе: это может быть продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны. В магазинах они стоят на полках с надписью "ЗМЖ".
На ней не должно быть видимых повреждений, упаковка должна быть без подтекшей сыворотки, без признаков заморозки и разморозки, без каких-либо заломов и замятий. Поврежденная упаковка может повлиять не только на вкус, но и на безопасность молочного продукта.
Возможно, это будет местный производитель или крупный холдинг. В любом компании, проверенные временем, дорожат своей репутацией и отвечают за качество именем.
Не приобретайте неправдоподобно дешевые товары. Помните, что для производства качественного продукта требуются значительные затраты на сырье и переработку, поэтому хороший продукт не может стоить слишком дешево.
Приобретая молочку на рынке, вы имеете полное право попросить у продавца: санитарную книжку, документы с информацией о поставщике, о самом продавце, разрешение на торговлю, все бумаги со сроками хранения продукта и датами производства и др.
Те свойства молока, которые не дают размножаться патогенной микрофлоре, сохраняются только несколько часов. Затем его необходимо охладить. Покупая сырое молоко, перед употреблением его обязательно следует прокипятить. Такие болезни, как ящур и энцефалит, передаются через сырое молоко.
Капать йод в молоко, поджигать творог, размешивать сметану с водой — эти методы не скажут о качестве и безопасности. Наука давно доказала их бесполезность.
Полная непереносимость лактозы — достаточно редкое явление. Молочные продукты проходят сложную обработку. Так, в йогуртах, сырах и многих других продуктах почти нет лактозы, поэтому их вполне можно употреблять в пищу.
Сухое молоко получают путем высушивания в центрифуге под высокой температурой молока обычного. Потом его можно добавлять во многие продукты для повышения уровня белка.
Срок годности молока зависит от множества факторов: от качества сырья, чистоты производства и вида переработки. Стерилизация и ультрапастеризация — современные способы температурной обработки молока. Они помогают повысить срок хранения, благодаря термической обработке. Это и фасовка в асептическую упаковку помогают хранить молоко без посторонних добавок.