10 советов, как правильно выбирать молочные продукты

Национальный союз производителей молока поделился памяткой для покупателей. С ее помощью вы сможете всегда выбрать самые вкусные и полезные молочные продукты для вас и вашей семьи.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

1. Внимательно читайте этикетку

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Информация на упаковке поможет вам выбрать то, что вы ожидаете. Если в вашем списке покупок молочный продукт, то и в составе не должно быть указано других жиров. Продукты с растительными жирами именуются иначе: это может быть продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны. В магазинах они стоят на полках с надписью "ЗМЖ".

2. Осмотрите упаковку

На ней не должно быть видимых повреждений, упаковка должна быть без подтекшей сыворотки, без признаков заморозки и разморозки, без каких-либо заломов и замятий. Поврежденная упаковка может повлиять не только на вкус, но и на безопасность молочного продукта.

3. Выберете любимый бренд для самых потребляемых продуктов

Возможно, это будет местный производитель или крупный холдинг. В любом компании, проверенные временем, дорожат своей репутацией и отвечают за качество именем.

4. Обратите внимание на цену

Не приобретайте неправдоподобно дешевые товары. Помните, что для производства качественного продукта требуются значительные затраты на сырье и переработку, поэтому хороший продукт не может стоить слишком дешево.

5. Не покупайте молочные продукты с рук

Приобретая молочку на рынке, вы имеете полное право попросить у продавца: санитарную книжку, документы с информацией о поставщике, о самом продавце, разрешение на торговлю, все бумаги со сроками хранения продукта и датами производства и др.

6. Не употребляйте сырое молоко

Те свойства молока, которые не дают размножаться патогенной микрофлоре, сохраняются только несколько часов. Затем его необходимо охладить. Покупая сырое молоко, перед употреблением его обязательно следует прокипятить. Такие болезни, как ящур и энцефалит, передаются через сырое молоко.

7. Народные методы не помогают при проверке молока

Капать йод в молоко, поджигать творог, размешивать сметану с водой — эти методы не скажут о качестве и безопасности. Наука давно доказала их бесполезность.

8. Не стоит полностью отказываться от молочки, если вам не подходит молоко

Полная непереносимость лактозы — достаточно редкое явление. Молочные продукты проходят сложную обработку. Так, в йогуртах, сырах и многих других продуктах почти нет лактозы, поэтому их вполне можно употреблять в пищу.

9. Не бойтесь сухого молока в составе

Сухое молоко получают путем высушивания в центрифуге под высокой температурой молока обычного. Потом его можно добавлять во многие продукты для повышения уровня белка.

10. Не бойтесь продуктов с длительным сроком хранения