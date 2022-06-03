Названа самая бюджетная рыба для приготовления на мангале

Максим Напольнов, руководитель группы компаний «Море&Продукты», побеседовал с «Газетой.Ru» и рассказал, какая рыба хорошо подойдет для приготовления на мангале, но при этом будет недорого стоить.
Эксперт перечислил такие виды рыб, как карась, карп, скумбрия, барабулька, судак и черноморская кефаль. А судак и карп особенно хороши для готовки на мангале, так как относятся к жирным сортам.
«Самая дешевая рыба для жарки на гриле — карась, наш отечественный, купить его на рынке можно дешевле 100 рублей. Если сделать насечки у него по бокам, то и костей не почувствуете. Единственная проблема — в том, что карась — очень нежная рыба и при небольших физических воздействиях на тушку у него отходят кости, даже если он только что был живой», — пояснил Максим Напольнов.
Также Напольнов отметил, что, например, минтай и навага не слишком подходят для такого варианта приготовления, так как после жарки они получатся сухими.
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