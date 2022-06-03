Названа самая бюджетная рыба для приготовления на мангале

«Самая дешевая рыба для жарки на гриле — карась, наш отечественный, купить его на рынке можно дешевле 100 рублей. Если сделать насечки у него по бокам, то и костей не почувствуете. Единственная проблема — в том, что карась — очень нежная рыба и при небольших физических воздействиях на тушку у него отходят кости, даже если он только что был живой», — пояснил Максим Напольнов.