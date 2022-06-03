Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
51 минуту назад

Названа самая бюджетная рыба для приготовления на мангале

Мира Маркина

Максим Напольнов, руководитель группы компаний «Море&Продукты», побеседовал с «Газетой.Ru» и рассказал, какая рыба хорошо подойдет для приготовления на мангале, но при этом будет недорого стоить.

Названа самая бюджетная рыба для приготовления на мангале
Фото: pixels.compixels.com

Эксперт перечислил такие виды рыб, как карась, карп, скумбрия, барабулька, судак и черноморская кефаль. А судак и карп особенно хороши для готовки на мангале, так как относятся к жирным сортам.

«Самая дешевая рыба для жарки на гриле — карась, наш отечественный, купить его на рынке можно дешевле 100 рублей. Если сделать насечки у него по бокам, то и костей не почувствуете. Единственная проблема — в том, что карась — очень нежная рыба и при небольших физических воздействиях на тушку у него отходят кости, даже если он только что был живой», — пояснил Максим Напольнов.

Также Напольнов отметил, что, например, минтай и навага не слишком подходят для такого варианта приготовления, так как после жарки они получатся сухими.

Ранее мы писали, какие фрукты врач не советует есть после 60 лет.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители