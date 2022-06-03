Диетолог предупредила об опасности клубники для некоторых россиян

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян об опасности чрезмерного употребления в пищу клубники. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она заявила, что эта ягода может нанести серьезный вред здоровью некоторых людей.

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Специалист предупредила, что клубника — сильный аллерген, и людям с аллергией стоит исключить ее из рациона, чтобы не спровоцировать приступ. При этом даже у здоровых людей могут появиться похожие на аллергию симптомы, если они будут систематически злоупотреблять этой ягодой, отметила диетолог. Соломатина отметила, что в сутки можно съедать максимум 500 граммов клубники.

Также, по словам диетолога, с осторожностью стоит в первый раз давать клубнику ребенку. «У детей она [аллергия] может проявиться неожиданно. Я советую давать ягоду впервые аккуратно и наблюдать за нетипичными реакциями у ребенка», — пояснила она.

Кроме того, диетолог рассказала, что клубника, особенно если есть ее натощак, может спровоцировать обострение болезней пищеварительной системы, которые связаны с повышенной кислотностью желудка.