Эксперт объяснила пользу ряженки

Заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Светлана Шевелева объяснила, чем отличается ряженка от молока, и в чём польза этого продукта.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ряженка — кисломолочный продукт, разновидность простокваши. Её производят из топлёного молока — пастеризованного при температуре 95 градусов по Цельсию в течение 3-4 часов. Уникальность ряженки в том, что во время томления карамелизуется молочный сахар, придающий продукту тёмный цвет. Вместе с этим ряженку сквашивают культурами молочнокислых термофильных стрептококков.

В процессе образуется лактулоза — важный компонент для создания полезной микрофлоры кишечника. Это вещество не переваривается в желудке и тонком кишечнике, а достигает толстого кишечника, что очень важно для поддержания местного иммунитета — заквасочные бактерии превращают лактулозу в уксусную и другие органические кислоты, подавляющие рост гнилостных патогенов.

Поскольку ряженка — кисломолочный продукт, — поэтому является источником кальция, молочного белка, витаминов группы В, А и D, а также фосфора, магния, железа и цинка. Один стакан ряженки содержит 0,25% суточной нормы взрослого человека в кальции, 16% — витамина В12 и 8% — белка.