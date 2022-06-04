Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
35 минут назад

Эксперт объяснила пользу ряженки

Ferra.ruиещё 1

Заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Светлана Шевелева объяснила, чем отличается ряженка от молока, и в чём польза этого продукта.

Эксперт объяснила пользу ряженки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ряженка — кисломолочный продукт, разновидность простокваши. Её производят из топлёного молока — пастеризованного при температуре 95 градусов по Цельсию в течение 3-4 часов. Уникальность ряженки в том, что во время томления карамелизуется молочный сахар, придающий продукту тёмный цвет. Вместе с этим ряженку сквашивают культурами молочнокислых термофильных стрептококков.

В процессе образуется лактулоза — важный компонент для создания полезной микрофлоры кишечника. Это вещество не переваривается в желудке и тонком кишечнике, а достигает толстого кишечника, что очень важно для поддержания местного иммунитета — заквасочные бактерии превращают лактулозу в уксусную и другие органические кислоты, подавляющие рост гнилостных патогенов.

Поскольку ряженка — кисломолочный продукт, — поэтому является источником кальция, молочного белка, витаминов группы В, А и D, а также фосфора, магния, железа и цинка. Один стакан ряженки содержит 0,25% суточной нормы взрослого человека в кальции, 16% — витамина В12 и 8% — белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Светлана Шевелева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители