3 причины есть тыкву

Огромное количество питательных веществ в составе делает этот продукт одним из самых полезных в мире.

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Клетчатка, витамины и минералы, а также антиоксиданты успешно сочетаются в одном продукте – тыкве, делая ее максимально полезной для здоровья.

Если же конкретизировать ее пользу, ученые уверяют, что богатая каротиноидами эффективно очищает от токсинов печень.

Помимо этого, обилие в ее составе калия позволяет сдерживать в организме натрий и, соответственно, успокаивает кровяное давление.