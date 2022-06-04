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1 час назад

3 причины есть тыкву

Inc-News

Огромное количество питательных веществ в составе делает этот продукт одним из самых полезных в мире.

3 причины есть тыкву
Фото: Inc-NewsInc-News

Клетчатка, витамины и минералы, а также антиоксиданты успешно сочетаются в одном продукте – тыкве, делая ее максимально полезной для здоровья.

Если же конкретизировать ее пользу, ученые уверяют, что богатая каротиноидами эффективно очищает от токсинов печень.

Помимо этого, обилие в ее составе калия позволяет сдерживать в организме натрий и, соответственно, успокаивает кровяное давление.

И, наконец, наличие в тыкве витамина С очень полезно для кожи – особенно в качестве природной защиты от вредного воздействия ультрафиолета.

Еда,
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