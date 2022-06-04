3 причины есть тыкву

Огромное количество питательных веществ в составе делает этот продукт одним из самых полезных в мире.
Клетчатка, витамины и минералы, а также антиоксиданты успешно сочетаются в одном продукте – тыкве, делая ее максимально полезной для здоровья.
Если же конкретизировать ее пользу, ученые уверяют, что богатая каротиноидами эффективно очищает от токсинов печень.
Помимо этого, обилие в ее составе калия позволяет сдерживать в организме натрий и, соответственно, успокаивает кровяное давление.
И, наконец, наличие в тыкве витамина С очень полезно для кожи – особенно в качестве природной защиты от вредного воздействия ультрафиолета.