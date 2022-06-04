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2 часа назад

Шоколад назвали лучшим средством от депрессии

Inc-News

В стрессовой ситуации людей часто тянет на сладенькое.

Шоколад назвали лучшим средством от депрессии
Фото: Inc-NewsInc-News

Все знают, а многие и проходили через это – стресс и депрессию мы привыкли активно заедать. Чаще всего тянет съесть что-нибудь сладкое.

И в этом случае, если уж депрессия имеет место быть и сладкого хочется невыносимо, лучше заесть ее шоколадом.

Темный горький шоколад содержит в себе большой процент антиоксидантов и флавоноидов, которые эффективно способствуют снижению уровня гормонов стресса.

Не зря же шоколад называют продуктом для счастья и настроения. Да и после выхода из депрессии за фигуру можно не волноваться. Если, конечно, не употреблять шоколад килограммами.

Еда,
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