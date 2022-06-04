Шоколад назвали лучшим средством от депрессии

В стрессовой ситуации людей часто тянет на сладенькое.

Фото: Inc-News Inc-News

Все знают, а многие и проходили через это – стресс и депрессию мы привыкли активно заедать. Чаще всего тянет съесть что-нибудь сладкое.

И в этом случае, если уж депрессия имеет место быть и сладкого хочется невыносимо, лучше заесть ее шоколадом.

Темный горький шоколад содержит в себе большой процент антиоксидантов и флавоноидов, которые эффективно способствуют снижению уровня гормонов стресса.