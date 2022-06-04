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37 минут назад

3 простых блюда со шпинатом

Eva.ru

Начало лета — пора легких платьев и разнообразных блюд. Добавляйте к привычному рациону зелень — щавель, рукколу, свекольную ботву и, конечно же, шпинат. Предлагаем три блюда, которые вам точно захочется повторить этим летом.

3 простых блюда со шпинатом
Фото: Eva.ruEva.ru

Нежный крем-суп из шпината

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Ингредиенты:
  • 400 г шпината
  • 1 луковица
  • 3-4 картофелины
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 400 мл воды
  • 250 мл сливок
  • 1 пучок петрушки
  • Соль, специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Разогреваем в кастрюле растительное масло и пассеруем измельченный лук до прозрачности. Высыпаем нарезанную кубиками картошку, обжариваем с луком 5 минут, затем вливаем воду и варим на слабом огне до готовности. Тем временем нашинкуем шпинат и петрушку. Когда картофель разварится, высыпаем всю зелень и выдерживаем на огне еще пару минут. Затем с помощью погружного блендера превращаем содержимое кастрюли в гладкую густую массу. Вливаем подогретые сливки, добавляем соль и специи. Постоянно помешивая деревянной лопаткой, доводим суп до кипения и даем потомиться еще минуту.

Куриные котлеты со шпинатом

Ингредиенты:
  • 250 г свежего шпината (листья)
  • 650 г куриного филе, перекрутить в мясорубке
  • 30 г тертого сыра
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • Соль, перец, мускатный орех
  • 2 яйца
  • Панировочные сухари

Процесс приготовления:

Шпинат помыть, стряхнуть воду и не обсушивая поместить в сотейник. Тушить пару минут, пока листья не увянут. Когда шпинат остынет, выжать его и нарезать. Фарш приправить, добавить масло и сыр, хорошо вымесить. Добавить шпинат и еще раз перемешать. Поставить фарш в холодильник. Яйца слегка взбить венчиком, в отдельную емкость поместить панировочные сухари. Фарш разделить на 10 порций, приблизительно по 80-85 г. Сформировать котлеты, обмакнуть их в яйца и обвалять в сухарях. Жарить котлеты на растительном масле на среднем огне до готовности.

Пирог со шпинатом, щавелем и брынзой

Ингредиенты:
  • 250 г слоеного дрожжевого теста
  • 150-200 г щавеля
  • 125 г шпината
  • 1 луковица
  • 100 г Брынзы
  • 1 яйцо
  • 50 мл молока
  • 5 помидоров черри
  • Соль по вкусу

Процесс приготовления:

Лук мелко порезать, поджарить до золотистого цвета, выложить к нему порезанные шпинат и щавель, пару минут потушить до уменьшения объёма зелени. Взбить яйцо с молоком, посолить, залить зелёную массу, перемешать. Порезать мелкими кубиками брынзу, добавить туда же. Раскатать тесто, распределить в форме, выложить туда начинку, сверху разложить разрезанные пополам помидоры. Выпекать на 200С примерно 40 минут.

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