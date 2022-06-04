3 простых блюда со шпинатом

Начало лета — пора легких платьев и разнообразных блюд. Добавляйте к привычному рациону зелень — щавель, рукколу, свекольную ботву и, конечно же, шпинат. Предлагаем три блюда, которые вам точно захочется повторить этим летом.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Нежный крем-суп из шпината

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400 г шпината

1 луковица

3-4 картофелины

2-3 зубчика чеснока

400 мл воды

250 мл сливок

1 пучок петрушки

Соль, специи по вкусу

Растительное масло для жарки Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Разогреваем в кастрюле растительное масло и пассеруем измельченный лук до прозрачности. Высыпаем нарезанную кубиками картошку, обжариваем с луком 5 минут, затем вливаем воду и варим на слабом огне до готовности. Тем временем нашинкуем шпинат и петрушку. Когда картофель разварится, высыпаем всю зелень и выдерживаем на огне еще пару минут. Затем с помощью погружного блендера превращаем содержимое кастрюли в гладкую густую массу. Вливаем подогретые сливки, добавляем соль и специи. Постоянно помешивая деревянной лопаткой, доводим суп до кипения и даем потомиться еще минуту.

Куриные котлеты со шпинатом

250 г свежего шпината (листья)

650 г куриного филе, перекрутить в мясорубке

30 г тертого сыра

50 г мягкого сливочного масла

Соль, перец, мускатный орех

2 яйца

Панировочные сухари Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Шпинат помыть, стряхнуть воду и не обсушивая поместить в сотейник. Тушить пару минут, пока листья не увянут. Когда шпинат остынет, выжать его и нарезать. Фарш приправить, добавить масло и сыр, хорошо вымесить. Добавить шпинат и еще раз перемешать. Поставить фарш в холодильник. Яйца слегка взбить венчиком, в отдельную емкость поместить панировочные сухари. Фарш разделить на 10 порций, приблизительно по 80-85 г. Сформировать котлеты, обмакнуть их в яйца и обвалять в сухарях. Жарить котлеты на растительном масле на среднем огне до готовности.

Пирог со шпинатом, щавелем и брынзой

250 г слоеного дрожжевого теста

150-200 г щавеля

125 г шпината

1 луковица

100 г Брынзы

1 яйцо

50 мл молока

5 помидоров черри

Соль по вкусу Ингредиенты:

Процесс приготовления: