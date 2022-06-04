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1 час назад

Полезны ли сыры с плесенью

Польза сыра с плесенью – вопрос, который часто подвергается сомнению. Однако французские ученые утверждают, что употребление такого сыра снижает риск инфаркта и инсульта, способствует снятию стресса. Об этом рассказала заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Светлана Шевелева.

Полезны ли сыры с плесенью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы сделать сыр с плесенью, используют специальные чистые культуры плесневых грибов. Цвет плесени может быть не только зеленым, но и синим, белым, голубым, красным.

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Все сыры делятся на две большие группы: те, которые плесень покрывает только сверху, и те, которые содержат плесень внутри в виде прожилок. Плесень добавляет сыру дополнительные свойства.

Богаты белком

Сыры с плесенью могут содержать до 25 % белка, более того, ферменты плесневых культур по сравнению с кисломолочными бактериями лучше расщепляют белок до более усваиваемых элементов и аминокислот. Больше всего белка содержится в сырах с синей плесенью.

Улучшают усвоение кальция

Сыр содержит много солей фосфора, а фосфор нужен для правильного усвоения организмом кальция. Употребление сыра с плесенью способствует укреплению костей и зубов, снижает риск переломов.

Способствуют пищеварению

Плесневые грибы при попадании в кишечник приводят в тонус микрофлору, снижают риск дисбактериоза. Препятствуют образованию тромбов Принято считать, что полезная плесень способствует разжижению крови, благодаря чему образуется меньше тромбов. У этого эффекта пока недостаточно доказательств, но во Франции, где такие сыры популярны, ученые нашли связь между сердечно-сосудистыми патологиями и употреблением сыра с плесенью.

Повышают выработку меланина

Меланин защищает кожу от ультрафиолета, а плесневые грибы способны его вырабатывать. Поэтому сыр рекомендуют употреблять во время поездок в жаркие страны, где вы много времени проводите под солнцем.

Улучшают обмен веществ

Сыры с плесенью содержат много витамина В3, который положительно влияет на протекание жирового обмена.

Укрепляют иммунитет

В сыре с плесенью много витамина А, который считается одним из лучших антиоксидантов. Он способствует замедлению процесса старения, поэтому иногда его называют витамином красоты. Его употребление позитивно сказывается на внешнем виде: улучшается состояние кожи, волосы становятся более здоровыми, лучше растут ногти.

Ограничения

Из-за высокой калорийности – до 400 ккал в 100 г – не рекомендуется употреблять больше 30–50 г в день. В сыре с плесенью много не только белка, но и жира (30–50 %). Последний способствует повышению давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также плесневые грибы – сильный аллерген. Чрезмерное употребление продукта может привести к аллергическим реакциям. Поэтому его не рекомендуется есть аллергикам, беременным и кормящим женщинам, сообщают в «Аргументах и фактах».

Еда,Светлана Шевелева,
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