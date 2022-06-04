Какая окрошка полезна

Врач-эндокринолог университетской клиники МГУ и научный руководитель Клиники системной медицины Зухра Павлова рассказала в своем телеграм-канале о том, как готовить любимую окрошку с пользой для здоровья.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Есть еще несколько секретов, превращающих это блюдо поистине в молодильное»,

– отметила врач.

Не счищать шкурку с огурцов

В шкурке много клетчатки, благодаря которой мы чувствуем насыщение от овощей. Без нее огурец переварится организмом за 20 минут, а с ней это займет два часа.

Больше зелени

Зелень тоже увеличивает количество клетчатки в салате, а также содержит много витаминов, особенно группы В. Зухра Павлова советует добавить кинзу, рукколу или щавель.

Добавлять вареное мясо

«Я убежденный противник колбасы и вообще обработанного мяса, уже сто раз доказана онкогенность этих продуктов»,

– говорит Павлова. Вместо этого она советует отварить для окрошки говядину или курицу.

Квас или кефир?

Сама эксперт предпочитает кефир жирностью до 3,2 %. Также можно взять квас, только надо быть внимательным при покупке, ведь может попасться некачественный товар: «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок.

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