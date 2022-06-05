Какие продукты помогут сохранить молодость: советы диетолога

Врач-диетолог Елена Мотина рассказала, какие продукты помогут жить долго и выглядеть моложе. По ее словам, самое главное – придерживаться правильного питания.

Специалист напомнила, что не существует «смертельно вредных» продуктов. Однако есть продукты более и менее полезные.

Самой полезной считается первая группа, ведь продукты в ней богаты полезными витаминами и минералами. Продукты из второй и третьей групп рекомендуют употреблять умеренно. Продукты, попавшие в четвертую группу, диетолог советует постараться исключить из рациона. Именно в них содержится наибольшее количество вредных добавок: консервантов, усилителей вкуса, передает «Вечерняя Москва».