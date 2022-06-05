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53 минуты назад

Какие продукты помогут сохранить молодость: советы диетолога

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Врач-диетолог Елена Мотина рассказала, какие продукты помогут жить долго и выглядеть моложе. По ее словам, самое главное – придерживаться правильного питания.

Какие продукты помогут сохранить молодость: советы диетолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Специалист напомнила, что не существует «смертельно вредных» продуктов. Однако есть продукты более и менее полезные.

Всего выделяют четыре группы:

  • Необработанные: овощи, фрукты, зелень, мясо, рыба, яйца и молоко.
  • Переработанные продукты: консервы, сыры, хлеб.
  • Обработанные: масла, пряности, сахар и соль.
  • Продукты глубокой переработки: газированные безалкогольные напитки, готовые блюда, колбасы, сосиски, крабовые палочки.

Самой полезной считается первая группа, ведь продукты в ней богаты полезными витаминами и минералами. Продукты из второй и третьей групп рекомендуют употреблять умеренно. Продукты, попавшие в четвертую группу, диетолог советует постараться исключить из рациона. Именно в них содержится наибольшее количество вредных добавок: консервантов, усилителей вкуса, передает «Вечерняя Москва».

Еда,
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