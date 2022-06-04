Врач-диетолог заявил, что базилик помогает справиться со стрессом

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведётся на канале «Россия 1», рассказал о том, что базилик может помочь в борьбе со стрессом. По словам его коллеги Сергея Агапкина, лекарства, в составе которых есть данное растение, так же эффективны в снижении тревожности, как и препараты из группы транквилизаторов.