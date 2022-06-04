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2 часа назад

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что базилик помогает справиться со стрессом

Моя Москва.онлайн

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведётся на канале «Россия 1», рассказал о том, что базилик может помочь в борьбе со стрессом. По словам его коллеги Сергея Агапкина, лекарства, в составе которых есть данное растение, так же эффективны в снижении тревожности, как и препараты из группы транквилизаторов.

Врач-диетолог заявил, что базилик помогает справиться со стрессом
Фото: https://mymsk.online/https://mymsk.online/

Было несколько исследований, когда сушёный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие». — Сергей Агапкин, врач и телеведущий.

По словам Михаила Гинзбурга, базилик содержит витамины B1, B2, B3 и B6, улучшающие работу головного мозга и помогающие побороть тревогу.

Еда,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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