Врач-эндокринолог раскрыла секрет полезной окрошки

Окрошка – одно из самых полезных блюд в рационе.

Фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ru Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Давно известно, что в любимом многими россиянами холодном супе содержатся белки, сложные углеводы и множество других полезных компонентов.

Однако есть несколько секретов, которые помогут сделать окрошку ещё полезнее. Так, по словам врач-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, в окрошке хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень).

«Кроме того, редиска – источник сульфорафана и индол-3-карбинола. Эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии. Причём попадают в наш организм в максимальном объёме, так как варить редиску никому в голову не приходит», – отметила доктор.

Помимо этого, Павлова рекомендует не очищать огурцы от кожуры, так как она содержит большое количество клетчатки, а также советует заменить колбасу на вареное мясо, а квас – на нежирный кефир и добавлять в блюдо много различной зелени, передаёт Общественная служба новостей.