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1 час назад

Врач-эндокринолог раскрыла секрет полезной окрошки

Свободная пресса

Окрошка – одно из самых полезных блюд в рационе.

Врач-эндокринолог раскрыла секрет полезной окрошки
Фото:  Дело Вкуса, delo-vcusa.ru Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Давно известно, что в любимом многими россиянами холодном супе содержатся белки, сложные углеводы и множество других полезных компонентов.

Однако есть несколько секретов, которые помогут сделать окрошку ещё полезнее. Так, по словам врач-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, в окрошке хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень).

«Кроме того, редиска – источник сульфорафана и индол-3-карбинола. Эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии. Причём попадают в наш организм в максимальном объёме, так как варить редиску никому в голову не приходит», – отметила доктор.

Помимо этого, Павлова рекомендует не очищать огурцы от кожуры, так как она содержит большое количество клетчатки, а также советует заменить колбасу на вареное мясо, а квас – на нежирный кефир и добавлять в блюдо много различной зелени, передаёт Общественная служба новостей.

Ранее специалисты Роспотребнадзоре рассказали, при каких болезнях лучше отказаться от окрошки.

Еда,Роспотребнадзор,
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