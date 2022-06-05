Четыре неожиданных последствия употребления черного перца

Эта приправа может как положительно, так и отрицательно сказаться на здоровье. Но преимуществ у нее все же больше.

Многие добавляют в блюда черный перец. Эта приправа отличается пикантным вкусом и малой калорийностью. Также она может по-разному повлиять на ваше здоровье. Вот четыре последствия, к которым вам нужно быть готовым.

Улучшение усвоения питательных веществ. По словам диетолога и владельца Dunn Nutrition Бриттани Данн, благодаря черному перцу лучше усваивается железо и бета-каротин. Часто эта приправа применяется в качестве дополнения к куркуме, так как она помогает в усвоении куркумина. Снижение холестерина. Исследования показывают, что черный перец способен помочь в борьбе с раком, а также снизить уровень холестерина. Это было доказано, например, в ходе эксперимента с участием крыс, которых 42 дня кормили едой, содержащей много жиров. Выяснилось, что экстракт чёрного перца уменьшает показатели холестерина.