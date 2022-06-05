Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Как распознать на прилавке черешню, отравленную химикатами

Ferra.ruиещё 6

Скоро начнется сезон черешни, и найти ее можно будет на прилавках почти всех магазинов. Однако агроном Михаил Воробьев заявил, что осматривать плоды перед покупкой все-таки нужно, дабы исключить риск отравления ядохимикатами. А также он рассказал, как это можно сделать.

Как распознать на прилавке черешню, отравленную химикатами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам агронома, черешня из южных регионов России, как правило, безопасна. Но и тут есть свои нюансы.

Из Краснодарского края самые ранние сорта черешни уже начали поступать в магазины. Скоро начнет поспевать и подмосковная черешня. При покупке этих плодов важно помнить, что их могли обработать ядохимикатами. Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение – это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться

Воробьев уверен, что у чистой черешни, без оставшихся химикатов, не должно быть "белесой ложбинки". С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. Таким образом при выборе плодов нужно внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета.

Еда,Михаил Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители