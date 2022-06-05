Безопасно ли пить кофе для похудения

Портал Healthline пишет, что специальная кофейная диета может помочь сбросить вес. Такой вариант питания предполагает, что вы в день пьете несколько чашек этого напитка, а калорийность вашего рациона строго ограничивается.

Подобная диета стала популярной благодаря книге «Диета любителя кофе», которую написал доктор Боб Арно. По словам автора, несколько чашек такого напитка позволяют ускорить обмен веществ, избавиться от большего количества жира, уменьшить аппетит и замедлить усвоение калорий из пищи.

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Считается, что при кофейной диете нужно употреблять как минимум три чашки (то есть 720 мл) кофе светлой обжарки в сутки. В кофе подобного вида антиоксидантов содержится больше, чем в темном. Но добавлять сливки или сахар в напиток нельзя.

Что касается питания, то нужно в один из приёмов пищи употреблять смузи из листовых овощей. Приготовить этот напиток необходимо дома.

Основные же блюда и различные перекусы должны содержать мало калорий. Помимо этого, рекомендуется отказаться от сильно обработанных продуктов: замороженных полуфабрикатов, рафинированных изделий и пр. Среди подходящих для такого варианта питания блюд - салат из жареной курицы с уксусом, жареные овощи и тофу с бурым рисом.

Известно, что кофе может помочь сбросить лишние килограммы благодаря двум преимуществам. Это снижение аппетита и улучшение метаболизма. При этом исследования демонстрируют, что действительно кофе, если выпить одну чашку до еды, может повлиять на количество съеденного. В то же время при употреблении этого напитка за 3-4,5 часа до приёма пищи он никак не повлияет на похудение.

Кофейная диета может также навредить организму. Например, при чрезмерном употреблении кофеина может подняться давление. А поскольку кофе считается мочегонным средством, частое мочеиспускание способно вывести из организма и полезные вещества. Кроме того, кофеин в больших количествах может привести к бессоннице, головной боли, депрессии, сердечному приступу, остеопорозу, высокой вероятности перелома костей.