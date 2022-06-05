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23 минуты назад

Какие супы могут заменить окрошку: отвечает Мясников

РИА "ФедералПресс"

Доктор Мясников рассказал о пяти холодных супах из разных стран, которые смогут заменить русскую окрошку летом.

Какие супы могут заменить окрошку: отвечает Мясников
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Испанский гаспачо

Насыщенный томатный вкус и аромат свежей зелени – характерные особенности классического гаспачо. Это блюдо не содержит животных жиров, поэтому его могут есть веганы и вегетарианцы. Для приготовления холодного супа нужны помидоры, красный перец, зелень и чеснок.

«Низкокалорийно, достаточно много витаминов. И самое главное– содержит ликопин, который служит профилактикой рака простаты»,

– говорит доктор Мясников.

Белорусский холодник

Освежающе-прохладный с насыщенным свекольным цветом и вкусом холодник по-белорусски. Для того чтобы приготовить его дома, нужно купить свеклу, яйца и огурцы. Александр Мясников говорит, что в свекле содержатся антиоксиданты, пишут «Вести».

Огуречный суп на айране

Холодный суп с ярким привкусом кисломолочного айрана и легкой овощной ноткой: редис, укроп, чеснок. Такой суп поможет наладить пищеварение. Болгарский таратор Этот суп любят в Болгарии и Северной Македонии за терпкий кефирный вкус и ореховое послевкусие. По сути для того чтобы его приготовить, нужны кефир, чеснок, зелень и любимые орешки.

«Орехи понижают «плохой» холестерин. В них масса антиоксидантов и витаминов»,

– отметил врач Мясников.

Фруктовый суп

При приготовлении холодного супа можно проявить свою фантазию и добавить любимые фрукты и ягоды: дыню, клубнику, вишню или цитрусы. Заправить суп можно водой или сливками. Недавно «ФедералПресс» рассказывал о супах, которые спасают во время жаркого лета.

Еда,Александр Мясников,
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