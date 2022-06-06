Диетолог порекомендовала идеальные виды перекусов

Российский врач-диетолог Елена Соломатина поделилась мнением о лучших здоровых перекусах, а также дала рекомендации по приготовлению некоторых из них.
В беседе с журналистами медик объяснила, что человеку в день достаточно двух небольших перекусов между основными полноценными приемами пищи. В список идеальных перекусов врач отнесла фрукт, например яблоко, или овощ, которым может быть перец или помидор. Также, по словам врача, можно перекусить орехами с сухофруктами или нежирным йогуртом с натуральными ягодами, передает издание "Вечерняя Москва".
Вместе с тем Соломатина предложила варианты легких блюд, если человек попустил основной прием пищи.
– Если это перекус вместо обеда, то в этом случае он будет более плотным. Это может быть цельнозерновая булка с любой намазкой. Например, на основе авокадо. Или томатная паста с зеленью, специями и чесноком. Дальше это может быть кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина), рыба. И, например, салатный лист, огурец, перец или томат, – отметила врач.
Также диетолог предложила смузи в качестве перекуса, где за основу взят любой кисломолочный продукт и ингредиенты по вкусу.