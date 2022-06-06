Диетолог порекомендовала идеальные виды перекусов

– Если это перекус вместо обеда, то в этом случае он будет более плотным. Это может быть цельнозерновая булка с любой намазкой. Например, на основе авокадо. Или томатная паста с зеленью, специями и чесноком. Дальше это может быть кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина), рыба. И, например, салатный лист, огурец, перец или томат, – отметила врач.