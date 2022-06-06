Эксперт дала советы, как правильно хранить помидоры

— Если вы не запасаете большие объемы этих овощей, тогда за пару тройку дней они еще не успеют ни испортиться, ни переспеть, ни замерзнуть. В среднем красные помидоры не портятся и не теряют вкус 2–4 дня, а розовые — одну–две недели, — отметила она в комментарии «Царьграду».