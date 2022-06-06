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2 часа назад

Эксперт дала советы, как правильно хранить помидоры

Вечерняя Москва

Эксперт по домашнему хозяйству Зинаида Бельцева в беседе дала несколько советов по хранению свежих помидоров.

Эксперт дала советы, как правильно хранить помидоры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главное, по словам эксперта, соблюдать нужный температурный режим, иначе овощи потеряют вкус.

Оптимальная температура для хранения уже спелых помидоров — от 8 до 10 градусов тепла. Помидоры, которым еще предстоит покраснеть, хранят при температуре от 14 до 16 градусов.

Эксперт отметила, что в домашних условиях сложно точно установить температуру. Поэтому можно хранить небольшое количество помидоров на балконе, чаще всего там прохладнее. Также можно сложить овощи в ящик и хранить при комнатной температуре 2–3 дня.

— Если вы не запасаете большие объемы этих овощей, тогда за пару тройку дней они еще не успеют ни испортиться, ни переспеть, ни замерзнуть. В среднем красные помидоры не портятся и не теряют вкус 2–4 дня, а розовые — одну–две недели, — отметила она в комментарии «Царьграду».

Еда,
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