В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куриный шашлык

Петербургское отделение Роспотребнадзора дало рекомендации по покупке куриного шашлыка для семейного пикника на природе.
Эксперт советуют обратить внимание на состав маринада. Обычно в него входят соль и специи, иногда уксус, лук.
— Обратите внимание на количество соли. Из-за того что мясо находилось в маринаде довольно долго, при жарке соль концентрируется, такой шашлык может оказаться пересоленным. Часто в составе маринада бывают различные ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и прочее, некоторые производители добавляют даже сахар. Конечно, шашлык с таким составом лучше не покупать, — отмечают специалисты.
При покупке шашлыка в вакуумной упаковке необходимо проверить, не повреждена ли она. Кусочки мяса должны быть примерно одинакового размера, иметь розоватый оттенок. Не стоит покупать шашлык в непрозрачной упаковке. Также необходимо обязательно проверить дату изготовления продукта и срок годности.
Магазинный шашлык хранится при температуре от нуля до пяти градусов, передает издание «Невские новости».