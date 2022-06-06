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2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куриный шашлык

Вечерняя Москва

Петербургское отделение Роспотребнадзора дало рекомендации по покупке куриного шашлыка для семейного пикника на природе.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куриный шашлык
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт советуют обратить внимание на состав маринада. Обычно в него входят соль и специи, иногда уксус, лук.

— Обратите внимание на количество соли. Из-за того что мясо находилось в маринаде довольно долго, при жарке соль концентрируется, такой шашлык может оказаться пересоленным. Часто в составе маринада бывают различные ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и прочее, некоторые производители добавляют даже сахар. Конечно, шашлык с таким составом лучше не покупать, — отмечают специалисты.

При покупке шашлыка в вакуумной упаковке необходимо проверить, не повреждена ли она. Кусочки мяса должны быть примерно одинакового размера, иметь розоватый оттенок. Не стоит покупать шашлык в непрозрачной упаковке. Также необходимо обязательно проверить дату изготовления продукта и срок годности.

Магазинный шашлык хранится при температуре от нуля до пяти градусов, передает издание «Невские новости».

Роспотребнадзор,
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