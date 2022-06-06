В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куриный шашлык

— Обратите внимание на количество соли. Из-за того что мясо находилось в маринаде довольно долго, при жарке соль концентрируется, такой шашлык может оказаться пересоленным. Часто в составе маринада бывают различные ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и прочее, некоторые производители добавляют даже сахар. Конечно, шашлык с таким составом лучше не покупать, — отмечают специалисты.