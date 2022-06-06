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46 минут назад

Диетолог рассказала о вреде покупного кваса

Даша Краснова
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в магазинном квасе содержится большое количество сахара. Это может нанести серьезный вред организму. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог рассказала о вреде покупного кваса
Фото: социальные сетисоциальные сети
«В большинстве своём это даже не квас. Это просто напиток под названием «квас». То есть это сахар, это различные добавки, которые ничего общего с квасом не имеют. Обычная газированная вода со всякими вредностями», — сообщила она.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

По ее словам, напиток повышает уровень сахара в крови. Это увеличивает риск развития диабета второго типа.

Соломатина посоветовала полностью исключить квас тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом: гастритом, язвой, колитом, панкреатитом или другими заболеваниями ЖКТ.

До этого мы рассказывали, какие продукты и напитки уменьшают аппетит.

Еда,Елена Соломатина,
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