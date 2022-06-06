Диетолог рассказала о вреде покупного кваса

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в магазинном квасе содержится большое количество сахара. Это может нанести серьезный вред организму. Об этом сообщает "Москва 24".
По ее словам, напиток повышает уровень сахара в крови. Это увеличивает риск развития диабета второго типа.
Соломатина посоветовала полностью исключить квас тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом: гастритом, язвой, колитом, панкреатитом или другими заболеваниями ЖКТ.
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