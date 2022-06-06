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1 час назад

«Сезон созревания сдвинулся»: когда россиянам ждать клубнику

Свободная прессаиещё 1

Из-за холодной весны сезон созревания ягод сдвинулся практически на всей территории России, сообщила гендиректор ИА Fruitnews, директор Ягодного союза Ирина Козий.

Когда россиянам ждать клубнику в этом сезоне
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«У нас была очень холодная и влажная весна. Сезон созревания сдвинулся, это примерно две недели для открытого грунта, чуть меньше для защищенного. В одинаковых условиях первой созревает жимолость, затем летние сорта земляники, потом малина, смородина, голубика. Но поскольку применяются технологии выращивания в тоннелях, то часто клубнику начинают собирать самой первой, именно ту, которая была выращена в пленочных тоннелях. В принципе, урожай земляники из тоннелей мы ожидаем примерно во второй декаде июня, из открытого грунта – ближе к концу июня»,

— рассказала она НСН.

Ранее директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин рассказал об удивительном свойстве клубники.

Еда,Павел Грудинин,
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