Когда россиянам ждать клубнику в этом сезоне

«У нас была очень холодная и влажная весна. Сезон созревания сдвинулся, это примерно две недели для открытого грунта, чуть меньше для защищенного. В одинаковых условиях первой созревает жимолость, затем летние сорта земляники, потом малина, смородина, голубика. Но поскольку применяются технологии выращивания в тоннелях, то часто клубнику начинают собирать самой первой, именно ту, которая была выращена в пленочных тоннелях. В принципе, урожай земляники из тоннелей мы ожидаем примерно во второй декаде июня, из открытого грунта – ближе к концу июня»,